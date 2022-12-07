У Німеччині проходить масштабна спецоперація проти групи екстремістів. Вона планувала держпереворот

У Німеччині спецзагони поліції провели масштабну операцію із затримання ультраправих екстремістів.

Про це пишуть BBC і Deutsche Welle.

Спецоперація проходить по всій країні. Уже затримали 25 із 52 підозрюваних. Обшуки пройшли у 130 будинках і квартирах.

Міністерство юстиції країни заявило, що підозрювані готували державний переворот і планували штурмувати будівлю парламенту. У їхній план входило захоплення депутатів у заручники і масштабне відключення електроенергії, щоб переконати населення приєднатися до повстання.

Вказується, що група входить до руху «рейхсбюргери», представники якого не визнають ФРН і вважають себе громадянами «німецького Другого рейху», який був імперією.

Видання Die Zeit пише, що переворот готували представники стародавнього дворянського роду, колишній член парламенту та екскомандир військ спецпризначення Бундесверу.

Одним із центральних підозрюваних є 71-річний німець на імʼя Генріх XIII. Він нащадок дворянського роду Ройссів, які правили в Тюрингії приблизно з 1200 року.

Видання зазначає, що наразі правоохоронці перевіряють звʼязки затриманих із росією.

Пізніше видання Der Spiegel повідомило, що прокуратура встановила двох організаторів перевороту — це так званий принц Генріх XIII (йому призначалася роль нового лідера Німеччини) і 69-річний колишній десантник Рюдігер П. Генріх, який є представником дворянського роду, контактував із російськими офіційними особами, а затримана громадянка росії Віталія Б., імовірно, допомагала йому в цьому.

Посольство росії в Берліні вже заперечує наявність зв’язків із ультраправими угрупованнями.