У Німеччині заарештували підозрюваних у підготовці держперевороту. Вони планували викрасти міністра

Німецька поліція затримала членів ультраправої групи, яка намагалася повалити уряд канцлера Олафа Шольца та викрасти міністра охорони здоровʼя Карла Лаутербаха.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву прокуратури.

Затримані входять до руху «рейхсбюргери», представники якого не визнають ФРН і вважають себе громадянами «німецького Другого рейху», який був імперією. Заколотники планували встановити уряд за зразком конституції Німецького рейху 1871 року та викрасти міністра охорони здоровʼя Німеччини Карла Лаутербаха.

За даними прокуратури, група також планувала низку атак з метою відключити електрику у всій країні. Серед заарештованих є 61-річний чоловік із регіону Гессен, який запропонував свій гараж для зберігання зброї та погодився взяти участь у викраденні міністра. Також затримали ще чотирьох чоловіків — їм 49, 52, 32 і 41 рік. Імен затриманих не розголошують.