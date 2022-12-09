Суд у Німеччині заарештував 23 підозрюваних у підготовці державного перевороту

Німецький суд заарештував 23 підозрюваних у підготовці державного перевороту в Німеччині.

Про це повідомляє сайт Генеральної прокуратури ФРН.

Прокуратура також розпочала провадження для екстрадиції двох підозрюваних. Крім того, видання FAZ пише, що в одного з підозрюваних знайшли список ворогів, до якого увійшли високопоставлені політики та журналісти. За інформацією видання, у списку були імена 18 людей, зокрема сімох депутатів Бундестагу і міністра закордонних справ Анналени Бербок.

7 грудня поліція Німеччини провела масштабну спецоперацію проти ультраправих екстремістів, які, за даними Міністерства юстиції, готували штурм парламенту і державний переворот. Поліція встановила понад 50 підозрюваних.

За даними журналу Der Spiegel, прокуратура встановила двох організаторів перевороту — це так званий принц Генріх XIII (йому призначалася роль нового лідера Німеччини) і 69-річний колишній десантник Рюдігер П. Генріх, який є представником дворянського роду, контактував із російськими офіційними особами, а затримана громадянка росії Віталія Б., імовірно, допомагала йому в цьому. Посольство росії в Берліні вже заперечило наявність звʼязків із ультраправими угрупованнями.