Латвія передала Україні обладнання для відновлення енергетики

Латвія передала Україні обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої дроновими і ракетними атаками росії.

Про це повідомляє Delfi.

У пакеті допомоги від державної енергокомпанії AS Latvenergo високовольтний трансформатор з Ризької гідроелектростанції потужністю 250 МВА, компресор стисненого повітря GR110 і 60 тонн трансформаторного масла. Це обладнання допоможе живити лікарні, школи і водопостачання.

З доставкою негабаритного вантажу допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба, а транспортні витрати були покриті Євросоюзом.