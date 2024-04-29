Латвія передала Україні обладнання для відновлення енергетики

Латвія передала Україні обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої дроновими і ракетними атаками росії.
Про це повідомляє Delfi.
У пакеті допомоги від державної енергокомпанії AS Latvenergo високовольтний трансформатор з Ризької гідроелектростанції потужністю 250 МВА, компресор стисненого повітря GR110 і 60 тонн трансформаторного масла. Це обладнання допоможе живити лікарні, школи і водопостачання.
З доставкою негабаритного вантажу допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба, а транспортні витрати були покриті Євросоюзом.
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