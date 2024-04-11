Литва передасть Україні обладнання з Вільнюської ТЕЦ та Ігналинської АЕС

Литва передасть Україні обладнання для відновлення пошкодженої енергоінфраструктури з Вільнюської ТЕС та частину обладнання з Ігналинської АЕС.

Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, інформує lrt.lt.

В Україну також відправлять трансформатор на 30 кіловатів.

Вільнюська теплоелектростанція не працює з 2016 року, на її обладнанні забезпечується профілактична робота, випробування приладів згідно з плановими графіками, додали литовці.

«Ми дамо все, що їм потрібно. На 80 відсотків у Харкові зруйновано всю мережу — і тепло, і електроенергію. Якщо ми не допоможемо, то до зими українці не зможуть відновити мережу, буде дуже важко», — зазначив Крейвіс.