Росія майже 180 разів обстріляла українські ТЕС від початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року російські війська майже 180 разів атакували українські теплові електростанції.

Про це сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі «Громадського радіо».

«Якщо рахувати від початку великомасштабного вторгнення, то окупанти вже майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22 і 29 березня та 11 квітня», — розповів Сахарук.

Він додав, що зараз наслідки російської атаки 27 квітня по українських енергетичних обʼєктах аналізують — чотири станції зазнали досить серйозних пошкоджень.

Атака на українську енергетику

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала масштабного ракетного авіаудару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

У ніч проти 27 квітня окупанти завдали комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Росіяни пошкодили чотири ТЕС.