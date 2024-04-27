Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України у трьох областях. Наслідки

Уночі окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Під ударом була енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Є пошкодження обладнання. На одному з обʼєктів начальник зміни отримав контузію. Наслідки атак уточнюються.
Радниця з питань комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна зазначила, що росіяни пошкодили чотири ТЕС.
Загалом ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного і морського базування:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 2 зенітні керовані ракети С-300;
- 2 крилаті ракети «Іскандер-К»;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К;
- 8 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Знищити вдалось 21 ціль — на інфографіці видно, яку саме.
У Харкові о 00:30 ракетою С-300 російські війська вдарили по території Третьої психлікарні в Салтівському районі. Пошкоджені вікна, дах, будівлі поруч, котельня і відділення № 14. Травмована 53-річна жінка.
Під час удару в лікарні перебували 60 пацієнтів і 5 працівників, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.