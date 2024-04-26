США виділяють $6 мільярдів на закупівлю нового озброєння для України

США виділили $6 мільярдів у межах ініціативи на закупівлю озброєння для України.
Про це міністр оборони США Ллойд Остін повідомив на брифінгу 26 квітня за підсумками засідання у форматі «Рамштайн».
«Я хочу оголосити наше зобовʼязання асигнувати $6 мільярдів у межах ініціативи сприяння безпеці України. Це дозволить нам придбати додаткову допомогу для України в американської оборонної промисловості. Це найбільше асигнування для України», — заявив Остін.
Міністр додав, що кошти виділять на закупівлю критично важливих засобів перехоплення для систем NASAMS і Patriot.
Він також зазначив, що допомога включатиме системи протидії дронам, «значну кількість» артилерійських боєприпасів, снаряди «повітря — земля» і матеріально-технічне забезпечення.
Оновлено о 21:30: У Пентагоні опублікували повний перелік озброєння, яке закуплять в рамках ініціативи. Туди увійшли:
- боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot та NASAMS;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;
- обладнання та системи протидії БПЛА;
- боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
- багатофункціональні радіолокаційні станції;
- контрартилерійські радари;
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 152-мм артилерійські снаряди;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- безпілотні авіаційні комплекси Switchblade та Puma;
- тактичні автомобілі для буксирування озброєння та техніки;
- підривні боєприпаси;
- компоненти для підтримки українського виробництва безпілотників;
- стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до неї.
Також в межах цього пакета українських військових навчатимуть користуватися цією зброєю, обслуговувати та утримувати її.
Допомога, про яку оголосив Остін, це замовлення нового озброєння для України в американських виробників в межах ініціативи USAI. Відповідно до USAI Пентагон укладає контракти з американськими оборонними фірмами на виготовлення нового обладнання, а не на використання поточних запасів США. Як припускає Politico, ця зброя не потрапить до України ще принаймні кілька років.
- 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає надання Україні військової допомоги майже на $61 мільярд. Того ж дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю один мільярд доларів.
- 24 квітня Reuters із посиланням на джерела писало, що Київ отримав далекобійні ракети ATACMS ще в межах березневого пакета допомоги на суму $300 мільйонів. Ба більше, за даними Reuters, українська сторона вже використала ці ракети. Білий дім підтвердив, що США в березні передали Україні ATACMS. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в Україну відправляли «значну кількість» ракет, і запевнив, що США «надішлють більше». Пізніше NYT зазначила, що Україна отримала від США понад 100 ракет ATACMS.