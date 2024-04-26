США виділяють $6 мільярдів на закупівлю нового озброєння для України

США виділили $6 мільярдів у межах ініціативи на закупівлю озброєння для України.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін повідомив на брифінгу 26 квітня за підсумками засідання у форматі «Рамштайн».

«Я хочу оголосити наше зобовʼязання асигнувати $6 мільярдів у межах ініціативи сприяння безпеці України. Це дозволить нам придбати додаткову допомогу для України в американської оборонної промисловості. Це найбільше асигнування для України», — заявив Остін.

Міністр додав, що кошти виділять на закупівлю критично важливих засобів перехоплення для систем NASAMS і Patriot.

Він також зазначив, що допомога включатиме системи протидії дронам, «значну кількість» артилерійських боєприпасів, снаряди «повітря — земля» і матеріально-технічне забезпечення.

Оновлено о 21:30: У Пентагоні опублікували повний перелік озброєння, яке закуплять в рамках ініціативи. Туди увійшли:

боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot та NASAMS;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;

обладнання та системи протидії БПЛА;

боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

багатофункціональні радіолокаційні станції;

контрартилерійські радари;

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 152-мм артилерійські снаряди;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні авіаційні комплекси Switchblade та Puma;

тактичні автомобілі для буксирування озброєння та техніки;

підривні боєприпаси;

компоненти для підтримки українського виробництва безпілотників;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до неї.

Також в межах цього пакета українських військових навчатимуть користуватися цією зброєю, обслуговувати та утримувати її.

Допомога, про яку оголосив Остін, це замовлення нового озброєння для України в американських виробників в межах ініціативи USAI. Відповідно до USAI Пентагон укладає контракти з американськими оборонними фірмами на виготовлення нового обладнання, а не на використання поточних запасів США. Як припускає Politico, ця зброя не потрапить до України ще принаймні кілька років.