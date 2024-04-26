Косово планує запровадити одностатеві союзи у травні — це може допомогти вступити до Ради Європи

Частково визнане Косово планує запровадити одностатеві союзи у травні. Цей захід є частиною зусиль щодо приєднання до Ради Європи.

Про це заявив прем’єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті, передає Euroactiv.

Зараз Чорногорія — єдина країна Західних Балкан, яка дозволяє одностатеві цивільні союзи. У 2022 році попередню спробу запровадити їх у Косові відхилив парламент.

«Косово прагне незабаром стати другою країною на Західних Балканах, яка пропонує своїм громадянам право на одностатеві цивільні союзи. Ми наполегливо працюватимемо, щоб ухвалити це найближчим часом», — сказав Курті.

Якщо рішення ухвалять, це зробить Косово першою країною з переважно мусульманським населенням, яка легалізувала одностатеві союзи. Згідно з останнім переписом 2011 року, 95,6% населення Косова визнали себе мусульманами — нинішній перепис триває.

На відміну від 2022 року, зараз Курті має підтримку більшості депутатів від своєї партії на голосуванні, що відбудеться у травні. Він впевнений, що рішення ухвалять, хоча ще необхідно переконати 11 депутатів від опозиції.

Політичне ставлення до легалізації одностатевих союзів змінилося, однак ця пропозиція залишається доволі непопулярною серед населення Косова. Згідно з опитуванням у 2023 році, лише 20% жителів Косова підтримують одностатеві союзи — це на 8% більше, ніж у 2015 році.

Euroactiv пише, що за допомогою цієї поступки Курті сподівається схилити терези на користь вступу Косова до Ради Європи. Він також пообіцяв «розвʼязати проблеми щодо косовсько-сербської меншини» після напруженості на півночі країни у 2023 році. Тоді приблизно 30 озброєних чоловіків штурмували монастир і відкрили вогонь по поліції на півночі Косова — загинули поліцейський і троє нападників.

Частково визнане Косово наблизилось до «прориву блокади» щодо свого членства в міжнародних організаціях — парламентська асамблея Ради Європи підтримала вступ країни до організації. Фінальне рішення має ухвалити Комітет міністрів Ради Європи двома третинами голосів. Очікується, що Комітет прийматиме рішення вже в середині травня. Вступ до організації для Косова стане надважливим кроком для міжнародного визнання.