Премʼєр Косова: Нещодавні сутички на північному кордоні — це план Сербії з анексії території

Нещодавня сутичка між озброєними людьми й поліцейськими на півночі Косова, поблизу кордону із Сербією, була частиною плану Сербії з анексії північних косовських регіонів.
Про це 2 жовтня повідомив премʼєр-міністр Косова Альбін Курті.
«На підставі конфіскованої документації поліція Косова підтвердила, що терористична атака була частиною більш масштабного плану анексії півночі Косова за допомогою скоординованої атаки на 37 різних позицій. За цим мало піти створення коридору до Сербії для постачання зброї та військ», — повідомив Курті.
Нагадаємо, що майже 50 тисяч етнічних сербів, які проживають на півночі Косова, відмовляються визнавати владу частково визнаної республіки та досі вважають себе частиною Сербії.
- 24 вересня приблизно 30 озброєних чоловіків штурмували монастир і відкрили вогонь по поліції на півночі Косова. Під час протистояння один правоохоронець і троє нападників загинули, ще двоє поліцейських поранені. Міністр внутрішніх справ Косова заявив, що поліція знайшла велику кількість зброї, вибухівки та уніформу, «цього вистачило б для сотень інших нападників» — це нібито вказує на підготовку до масової атаки. Прикордонники Косова закрили два пункти пропуску на кордоні з Сербією.
- Після цього у Косово повідомили, що Сербія переміщає війська до кордонів, це підтвердили і США. Президент Сербії Александар Вучич заперечував нарощування сил біля Косова і заявляв про «кампанію брехні», однак після попередження з Вашингтону Сербія відкликала частину військ від кордону з Косовом.