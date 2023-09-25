У Косові зросла кількість жертв перестрілки озброєних людей з поліцією

У Косові озброєні люди влаштували перестрілку з поліцією в північному селі Банська поблизу кордону із Сербією. Зловмисники забарикадувалися в православному монастирі. Під час протистояння один правоохоронець і троє нападників загинули. Поранено двох поліцейських.

Про це пише Reuters.

Сербська православна церква повідомила, що вночі озброєні люди покинули монастир. Де вони перебувають, невідомо.

За словами президента Сербії Александара Вучича, ця атака сталася через те, що премʼєр-міністр Косова Альбін Курті відмовився сформувати асоціацію сербських муніципалітетів на півночі Косова.

«Сербія ніколи не визнає незалежне Косово, ви можете вбити нас усіх», — сказав він.

Міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свекла заявив, що поліція знайшла велику кількість зброї, вибухівки та уніформу, «цього вистачило б для сотень інших нападників» — це нібито вказує на підготовку до масової атаки. Прикордонники Косова закрили два пункти пропуску на кордоні із Сербією.

Глава місії ООН у Косові Керолайн Зіаде та верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудили насильство в Косові. Як повідомляє офіс Борреля, 24 вересня він розмовляв з Курті й Вучичем.