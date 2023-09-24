У Косові озброєні люди застрелили поліцейського. Премʼєр звинувачує Сербію в підтримці злочинців

У Косові заявили про вбивство правоохоронця в північному селі Банська поблизу кордону із Сербією. Ще одного поліцейського поранили.
Про це пише Reuters.
За словами косовських чиновників, приблизно 30 озброєних чоловіків штурмували монастир і відкрили вогонь по поліції на півночі Косова. Премʼєр-міністр Косова Альбін Курті та міністр внутрішніх справ Джелал Свечла звинувачують «спонсорованих Сербією злочинців».
Рашко-Прізренська єпархія Сербської православної церкви повідомила, що люди в масках увірвалися в монастир біля села Баньска на броньованій машині. Священники та прочани зачинилися в храмі.
За даними місцевих медіа, прикордонники Косова закрили два ключові пункти пропуску на кордоні із Сербією.
- Майже 50 тисяч етнічних сербів, які проживають на півночі Косова, відмовляються визнавати владу частково визнаної республіки та досі вважають себе частиною Сербії.
- 18 березня 2023 року Косово і Сербія погодили план нормалізації відносин. Ця угода зобовʼязує Косово негайно розпочати переговори про надання сербській громаді в Косові відповідного рівня самоврядування. Протягом 30 днів Белград і Приштина мали створити спільний моніторинговий комітет під головуванням ЄС. Сторони також погодилися терміново схвалити декларацію про зниклих безвісти. Зі свого боку, ЄС протягом 150 днів мав організувати донорську конференцію з інвестиційної та фінансової допомоги Косову та Сербії. Однак поки сторони не виконають усіх положень угоди з нормалізації відносин, жодних виплат не буде.
- Минулого тижня переговори про нормалізацію відносин між Сербією та Косово зайшли в глухий кут. ЄС звинуватив Курті в тому, що він не створив асоціації муніципалітетів із сербською більшістю, яка дала б їм більше автономії.