ПАРЄ підтримала вступ Косова до Ради Європи. Остаточне рішення за Комітетом міністрів РЄ

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала вступ до організації частково визнаного Косова, про що повідомив премʼєр-міністр Республіки.
За вступ Косова до Ради Європи проголосував 131 депутат, проти — 29, ще 11 утрималися. Зал зустрів рішення оплесками. Частково визнане Косово наблизилось до «прориву блокади» щодо свого членства в міжнародних організаціях.
Процедура прийняття до організації ще не завершена. Фінальне рішення має ухвалити Комітет міністрів Ради Європи двома третинами голосів. Очікується, що Комітет прийматиме рішення вже в середині травня. Вступ до організації для Косова стане надважливим кроком для міжнародного визнання.
- Політичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи рекомендував запросити частково визнану Республіку Косово до Ради Європи на 27 березня. Проти були представники Чорногорії та Сербії. Останні назвали рішення ганьбою.
- Сербська делегація заявила, що Косово не є державою і що воно є невідʼємною частиною Сербії.
- Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що таке рішення «руйнує всі принципи, на яких базується Рада Європи, тому що вперше було запропоновано прийняти територію, яка не є членом Організації Обʼєднаних Націй і не є міжнародно визнаною»