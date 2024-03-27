Комітет ПАРЄ рекомендував запросити Косово до Ради Європи. Сербія назвала це ганьбою

Політичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи на засіданні 27 березня рекомендував запросити частково визнану Республіку Косово до Ради Європи.

Про це повідомляється на сторінці ПАРЄ в Х.

Наступним кроком є ​​розгляд цього рішення на пленарному засіданні, запланованому на 18 квітня, і голосування на Асамблеї.

Як передає телеканал Alternativna TV, пропозицію підтримали 31 представник країн-членів. Проти були два представники Чорногорії, а представник Греції утримався.

На сайті ПАРЄ сказано, що комітет привітав широкий перелік зобовʼязань, взятих у письмовій формі владою Косова, і зазначив, що «членство [у Раді ЄС] приведе до зміцнення стандартів прав людини шляхом забезпечення доступу до Європейського суду з прав людини для всіх, хто перебуває під юрисдикцією Косова». Також комітет зауважує, що крок назустріч Косову допоможе Республіці у становленні демократії і верховенства права.

Комітет додав, що створення Асоціації муніципалітетів сербської більшості в Косові (в північних муніципалітетах) має стати «зобовʼязанням після вступу» для Республіки, що допоможе забезпечити захист прав косовських сербів.

Комітет визнає погіршення ситуації з безпекою в північних муніципалітетах Косова і зазначив, що «ризик відкритого насильства [між косоварами і сербами] надто реальний», тому безпека залежить від «захисту прав сербської громади».

Враховуючи те, що низка держав-членів Ради Європи не визнає Косово як державу, комітет закликав до «дипломатії, діалогу та компромісу». Комітет також рекомендував Асамблеї відкрити процедуру моніторингу, щоб забезпечити дотримання зобовʼязань Косовом.

Реакція Сербії

Сербська делегація заявила, що Косово не є державою і що воно є невідʼємною частиною Сербії.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич назвав рішення комітету «ганебним і скандальним». Він заявив, що таке рішення «руйнує всі принципи, на яких базується Рада Європи, тому що вперше було запропоновано прийняти територію, яка не є членом Організації Обʼєднаних Націй і не є міжнародно визнаною».