Грецію накрив пил з пустелі Сахара — усе небо стало помаранчевим

Грецію та її столицю Афіни накрила помаранчева імла через хвилю пилу з пустелі Сахара. Небо над більшістю регіонів країни стало помаранчево-червоним, суттєво погіршилась видимість, повітря дуже забруднене.

Про це пишуть ВВС і The Guardian.

Атмосфера ву країні, особливо на півдні Греції, стала задушливою через поєднання пилу і високих температур. Влада закликає людей носити маски та зменшити активність на відкритому повітрі.

Медіа пишуть, що ця буря стала для Греції найпотужнішою з березня 2018 року. У поєднанні зі спекою вона також сприяє поширенню лісових пожеж — за минулу добу спалахнули щонайменше 25.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Kathimerini

Грецька газета Kathimerini пише, що за прогнозами метеорологів протягом середи, 24 квітня, хмара пилу над Грецією поступово зменшуватиметься. Вітер віднесе пил далі на схід.