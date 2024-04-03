У Києві нормалізувалась якість повітря після забруднення пилом із Сахари

У Києві 3 квітня нормалізувалась якість повітря після того, як в Україну прийшов пил із Сахари. Усі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Через майже дві доби забруднення повітря дрібнодисперсним пилом із Сахари ситуація в столиці нормалізувалася. На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря на Берестейському проспекті загальний індекс якості повітря — 52, тобто середній рівень забрудненості. В інших районах столиці показник забрудненості низький або дуже низький.

Останні дні небо над Україною через пил було тьмяним. Пил із Сахари принесла хвиля тепла із західного Середземноморʼя, через яку в Україні кілька днів тримаються аномально високі температури. Українцям рекомендували зачиняти вікна й зменшити час перебування на вулиці, адже пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.