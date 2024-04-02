У Києві 1 квітня зафіксували три температурні рекорди

У столиці протягом 1 квітня зафіксували три температурні рекорди.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Максимальна температура повітря в Києві сягнула +24,6 °С, що на 4,3 °С вище попереднього рекордного значення у 2016 році.

Водночас мінімальна температура повітря стала найтеплішою для 1 квітня, оскільки вона не опустилася нижче +10,4 °С. Це перевищило попереднє рекордне значення на 0,4 °С.

Середньодобова температура повітря цього дня виявилась найвищою за час проведення спостережень метеостанцією — +17,3 °С. Новий рекорд перевищив попередній на 3,2 °С, а кліматичну норму — на 10,4 °С.

В обсерваторії зазначають, що така температура повітря відповідає кінцю травня, як порівняти її з багаторічними показниками.