Пил з Сахари дійшов до України. Він прийшов з аномально високою температурою

В Україну прийшов пил із Сахари. Його принесла хвиля тепла із західного Середземноморʼя, через яку в Україні кілька днів тримаються аномально високі температури.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Небо над Україною через пил буде тьмяним. Вчора, 31 березня, такий ефект могли спостерігати мешканці західних областей. Вже сьогодні, 1 квітня, він пошириться на більшість областей країни. Укргідрометцентр опублікував супутниковий знімок з платформи EUMETSAT, на якому можна побачити пил.

Супутниковий знімок з платформи EUMETSAT. Український гідрометеорологічний центр

У Гідрометцентрі рекомендують зачиняти вікна, адже пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.

Окремо центр повідомляє, що у столиці 31 березня зафіксували два температурні рекорди. Максимальна температура повітря в неділю досягла +25,3 °С, що на 2,9 °С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1968 року, а середньодобова температура виявилась найвищою за час спостережень для цього дня і склала +16,9 °С. Це вище на 1,6 °С за рекорд 1968 року.