«Відбудова можлива лише після закінчення бойових дій». У Харківській ОВА розповіли про наслідки удару по телевежі

Внаслідок російського ракетного удару по Харківській телевежі частина Харківщини досі не має доступу до цифрового телебачення.
Про це директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол розповів в ефірі «Радіо Свобода».
«Цифрове телебачення по Харкову в зоні дії передавача та в найближчих населених пунктах зараз відсутнє. Фахівці проводять аналіз і розбирають техніку, яка пошкоджена, щоб зробити остаточні висновки про збитки, яких було завдано цим ударом», — сказав Сокол.
Він припускає, що відновити телевежу буде можливо лише після завершення бойових дій. Утім, після розбору пошкодженої апаратури фахівці оцінять можливість відбудови телевежі.
«Якщо брати до уваги спосіб, яким вона була збудована, то її відновлення можливе після завершення бойових дій», — зазначив представник ОВА.
Також він вважає, що метою удару по телевежі було залякати харківʼян.
«Уявіть собі, серед білого дня о 16:40 був завданий ракетний удар по вежі, яка є найвищим обʼєктом у місті Харкові. Звісно, це трохи схвилювало людей. Я думаю, цей удар був спрямований на те, щоб трохи залякати населення Харківської області», — сказав Сокол.
- Напередодні, 22 квітня, росіяни близько 16:30 вдарили ракетою по Харківській телевежі, внаслідок чого вона розламалася навпіл. Голова Харківської обласної адміністрації повідомляв, що на момент атаки співробітники перебували в укритті, тож ніхто не постраждав. Пізніше стало відомо, що по телевежі, попередньо, били ракетою Х-59. За фактом атаки прокуратура відкрила провадження.
- У Держспецзвʼязку зазначили, що наразі в місті та області тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу, тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні продовжується. «Суспільне Харків» нагадало про FM-частоти «Українського радіо» на Харківщині: Харків — 106,1 FM, Краснокутськ — 91,5 FM, Красноград — 107,6 FM, Первомайський — 102,6 FM. Крім того, жителі Харкова, які залишилися без цифрового телебачення, можуть користуватися кабельним або онлайн-телебаченням чи отримувати сигнал ТБ через супутникові приймачі.