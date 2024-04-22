Росіяни вдарили по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Є перебої з сигналом

Росіяни вдарили по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, під час тривоги співробітники перебували в укритті, тож постраждалих немає. Він зазначив, що наразі спостерігаються перебої з сигналом цифрового телебачення.

Місцеві Telegram-канали тим часом публікують відео ураження Харківської телевежі, яка була найвищою будівлею міста. На кадрах видно, що верхня частина вежі впала.

«Суспільне Харків» нагадало про FM-частоти «Українського радіо» на Харківщині у разі зникнення телемовлення. Харків — 106,1 FM, Краснокутськ — 91,5 FM, Красноград — 107,6 FM, Первомайський — 102,6 FM.