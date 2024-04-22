Телевежу в Харкові, попередньо, атакували ракетою Х-59. Прокуратура почала розслідування

Телевежу в Харкові, попередньо, росіяни атакували ракетою Х-59. Прокуратура відкрила провадження.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За фактом атаки правоохоронці досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення правил і звичаїв війни. Санкція статті — від восьми до 12 років вʼязниці.

Інформації про постраждалих чи загиблих немає. У Держспецзвʼязку зазначили, що наразі в місті та області тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу, тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні продовжується.

На час ремонту жителі Харкова та області, які залишилися без цифрового телебачення, можуть отримувати інформацію з ефіру місцевих радіостанцій, користуватися кабельним або онлайн-телебаченням, або отримувати сигнал ТБ через супутникові приймачі.