Bild: Німеччина затримала поставки бронемашин MRAP в Україну

Німеччина затримує передачу Україні важких колісних бронемашин з посиленим протимінним захистом MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), які Берлін обіцяв поставити ще з січня 2024 року. Загалом Німеччина планувала передати Україні до 400 MRAP.

Про це повідомляє Bild з посиланням на речника Міністерства оборони Німеччини, а також наявні в розпорядженні редакції засекречені документи оборонного відомства.

За даними видання, Україна у вересні 2023 року уклала контракт з німецькою машинобудівною компанією Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) на поставку 400 бронемашин MRAP. Цю угоду вартістю €315 мільйонів фінансує Німеччина.

Бронемашини мали передати Україні партіями по 20 одиниць з січня до жовтня 2024 року — отже, 200 машин за 10 місяців. Однак передачу досі не розпочали. З запланованих на рік 200 машин обсяг поставок скоротили до 100, а початок передачі — з січня на травень-червень 2024 року.

Ймовірними причинами таких перебоїв можуть бути проблеми з ліцензіями та сертифікацією. Запчастини для виробництва бронемашин MRAP постачають FFG зі США. Компанія зіткнулася з обмеженнями ліцензії на експорт зі Штатів до Німеччини, а також з проблемами з сертифікацією протимінного захисту.

За даними видання, ці машини є переобладнаними автомобілями цивільного типу BATT UMG, що випускає американська компанія The Armoured Group (TAG). Однак німецька компанія переоснащує ці машини в бронемашини FFG MRAP і декларує їм досить надійний захист проти куль і мін, утім, як зазначає видання, досі жоден з проведених тестів на протидію мінам не виявився успішним.