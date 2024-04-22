«За ним треба було доглядати». Глава ГУР прокоментував вбивство російського пілота Кузьмінова в Іспанії

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував убивство в Іспанії російського льотчика Максима Кузьмінова, який викрав гелікоптер Мі-8 для України, а потім був убитий в Іспанії. На його думку, за Кузьміновим потрібно було «доглядати».

«Я вам дав би нецензурну відповідь, які ми висновки зробили. Це, на жаль, класична психологічна помилка людей. Коли люди розслабляються, у них зʼявляються гроші, і вони нібито дивляться за своєю безпекою. Але разом з тим бажання слави затьмарює очі всім. І вони починають говорити «ти знаєш, хто я?», «от ти ж нікому, тільки от тобі кажу». Так само потім починають викликати дівчат з рф, знайомих їм з минулого, розказувати, скільки у них тепер багато грошей, як чудово вони живуть в Іспанії і так далі», — сказав Буданов в інтервʼю ВВС.

Він додав, що така поведінка людей є типовою помилкою.

«Я ніколи не боявся визнати помилки і тут те саме можу сказати. Треба було все ж таки за ним доглядати, а не повірити тому, що «я дорослий, я знаю, як бути», — зазначив керівник ГУР.

Операція «Синиця»

Операція «Синиця» Головного управління розвідки відбулася у серпні 2023-го: російський військовий льотчик Максим Кузьмінов, який погодився співпрацювати з Україною, перегнав свій гелікоптер Мі-8 з території рф у Харківську область.

Після операції Кузьмінов отримав велику грошову винагороду — $500 тисяч, і виїхав до Іспанії. У лютому 2024 року його знайшли вбитим біля свого будинку в місті Вільяхойос у провінції Аліканте.

За інформацією The New York Times, в Іспанії Кузьмінов жив під чужим імʼям. За попередніми даними, у його вбивстві брали участь двоє чоловіків: вони кілька годин чекали на Кузьмінова в підземному гаражі будинку, а потім вистрілили в нього шість разів і переїхали тіло.

Джерела NYT припускають, що Кузьмінова змогли знайти завдяки його «фатальній помилці» – він звʼязався зі своєю колишньою дівчиною в росії. Крім того, в Іспанії він вів необережний спосіб життя – відвідував популярні серед росіян та українців бари та смітив грошима.