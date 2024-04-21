На Одещині затримали підозрюваних у нападі на двох поліцейських. Їм загрожує довічне

В Одеській області вдалося затримати двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві патрульного і пораненні іншого напередодні. Їм загрожує довічне увʼязнення.

Про це повідомили Нацполіція та Офіс генерального прокурора.

Затримані — двоє військових, батько й син, віком 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Після нападу на поліцейських вони переховувалися на Одещині — їх затримали в селі Липецьке Подільського району.

Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, встиг поранити нападників — він захищав напарника, що на нього першого напали підозрювані.

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Обставини події та мотиви нападу встановлюють. Справу відкрили за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Обох зловмисників вдалося затримати за силової підтримки спецпідрозділу Нацполіції КОРД.

Що передувало

У ніч на 20 квітня, близько другої години, у Гайсинському районі Вінницької області двоє поліцейських зупинили авто для перевірки. В автомобілі було двоє пасажирів, які відкрили вогонь по правоохоронцях. 20-річний поліцейський Максим Зарецький від отриманих травм помер, його напарник отримав поранення.

У соцмережах ширилась інформація, що до розстрілу патрульних нібито причетні чинні військовослужбовці 28 механізованої бригади ЗСУ. У бригаді цю інформацію спростували. Згодом Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що на відео військовослужбовці однієї з частин, але якої саме — не вказали.

Уже ввечері 20 квітня правоохоронці у Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на двох поліцейських поблизу села Яланець. Також поруч знайшли боєприпаси.