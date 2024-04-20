Стрілянина в поліцейських на Вінниччині: правоохоронці знайшли авто підозрюваних і боєприпаси

Правоохоронці у Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на двох поліцейських поблизу села Яланець. Також поруч знайшли боєприпаси.
Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Олексій Рихлюк.
«На тому місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна. Наразі на території Вінниччини та суміжних областей проводиться ряд слідчих пошукових дій для встановлення місця перебування підозрюваних», — розповів Рихлюк.
За його словами, двом підозрюваним загрожує від 9 до 15 років тюрми або ж довічне увʼязнення за статтею 348 КК (посягання на життя працівника правоохоронного органу).
- У ніч на 20 квітня 2024 року поблизу села Яланець двоє патрульних поліцейських зупинили легкову автівку, щоб перевірити документи двох чоловіків, однак ті почали стріляти. Один патрульний загинув, інший поранений.
- У місцеві Telegram-канали потрапило ймовірне відео з бодікамери патрульного. На ньому видно, що двоє підозрюваних в одягу мілітарі. Напад був несподіваним і раптовим, жодних конфліктів перед цим не було.
- У соцмережах ширилась інформація, що до розстрілу патрульних нібито причетні чинні військовослужбовці 28 механізованої бригади ЗСУ. У бригаді цю інформацію спростували. Згодом Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що на відео військовослужбовці однієї з частин, але якої саме — не вказали. Прокуратура перевіряє причетність двох військових до вбивства.