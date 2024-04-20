На Вінниччині двоє чоловіків застрелили працівника поліції, ще один отримав поранення

У ніч на 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області застрелили працівника поліції, його напарник отримав поранення.

Про це повідомила поліція області.

Близько другої години ночі працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль. В авто були двоє чоловіків, вони відкрили вогонь по поліцейських.

Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник поранений.

На території Вінницької та Одеської областей ввели поліцейську операцію. Причетних до злочину вже встановили, орієнтування розіслали до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

На ситуацію зреагував очільник МВС Ігор Клименко. Він зазначив, що стрільців необхідно знайти й затримати, вони «мають відповісти за всією суворістю закону».