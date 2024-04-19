Атака росіян по Синельниковому вбила цілу родину, вижив лише 6-річний хлопчик

Унаслідок атаки армії росії 19 квітня по Синельниковому Дніпропетровської області загинула родина з чотирьох людей. Вижив лише наймолодший хлопчик, якому шість років.

Про це повідомив голова ОДА Микола Лукашук.

Від російської ракети загинули мама, бабуся, старша сестра 14 років і 8-річний брат хлопчика. Батько помер ще рік тому.

Хлопчик зараз перебуває в обласній лікарні. У нього осколкові поранення щелепи, опіки, струс мозку. Медики стабілізували його стан, наразі життю дитини вже нічого не загрожує.

«У хлопця залишилась рідня по батьковій лінії. Її вже повідомили. Це рідна тітка хлопчика,вона буде оформлювати опікунство», — додав Лукашук.

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