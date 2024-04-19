ГУР показав атаку розрахунку ППО на російський бомбардувальник Ту-22М3. Його збили за такою самою тактикою, що і А-50

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 збило Головне управління розвідки Міноборони у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ, заявили в ГУР. Відомство показало відео роботи розрахунку протиповітряної оборони, який атакував літак.

Вказано, що цей бомбардувальник в ніч на 19 квітня запускав по Україні крилаті ракетиХ-22. У нього поцілили на відстані близько 300 кілометрів від України тими самими «засобами», якими раніше збили один з літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Ту-22М3 намагався долетіти до Ставрополя, але упав. Російські пабліки пишуть, що один член екіпажу загинув, двох госпіталізували, а ще одного шукають. Це підтверджує і губернатор Ставропольського краю.

Речник Повітряних сил України Ілля Євлаш назвав це «вендетою за атаку на мирні міста». Він також уточнив, що сили ППО вперше збили дві ракети Х-22, які й випустив цей бомбардувальник.

«Звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже нераді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу [ракету] «Кинджал», вперше збили [ракету] «Циркон». Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95», — сказав він в ефірі «Радіо Свобода».