ГУР показав атаку розрахунку ППО на російський бомбардувальник Ту-22М3. Його збили за такою самою тактикою, що і А-50

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 збило Головне управління розвідки Міноборони у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ, заявили в ГУР. Відомство показало відео роботи розрахунку протиповітряної оборони, який атакував літак.
Вказано, що цей бомбардувальник в ніч на 19 квітня запускав по Україні крилаті ракетиХ-22. У нього поцілили на відстані близько 300 кілометрів від України тими самими «засобами», якими раніше збили один з літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.
Ту-22М3 намагався долетіти до Ставрополя, але упав. Російські пабліки пишуть, що один член екіпажу загинув, двох госпіталізували, а ще одного шукають. Це підтверджує і губернатор Ставропольського краю.
Речник Повітряних сил України Ілля Євлаш назвав це «вендетою за атаку на мирні міста». Він також уточнив, що сили ППО вперше збили дві ракети Х-22, які й випустив цей бомбардувальник.
«Звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже нераді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу [ракету] «Кинджал», вперше збили [ракету] «Циркон». Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95», — сказав він в ефірі «Радіо Свобода».
- В ніч на 19 квітня росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині. У Дніпрі загинули дві людини, 20 постраждалих. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, інфраструктурні об’єкти на вокзалі. У місті Синельникове загинули 6 мешканців, серед них — двоє дітей. Поранені 6 людей. Пошкоджено приватні будинки. У Криворізькому районі постраждали 3 людини. Пошкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. У Павлограді пошкоджено підприємство. Прокуратура повідомляє про загибель пораненої дитини, але звідки вона, не уточнює.
- Згодом Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили 14 ударних безпілотників Shahed і 22 ракети різних типів. ППО збила 29 цілей з 36. Також вперше в історії війни росії проти України збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.