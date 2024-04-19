Росіяни обстріляли Синельникове. Загинули шість людей, серед них — дві дитини

Зранку 19 квітня російські війська вдарили по Синельниковому на Дніпропетровщині. Через атаку загинули шість людей, серед них дві дитини віком 8 і 14 років.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Оновлено: О 11:42 голова ОВА Сергій Лисак написав оновлену інформацію щодо жертв у Синельниковому. Шестирічного хлопчика, який був у вкрай тяжкому стані, врятували медики. Станом на цей час, у Синельниковому — шість загиблих, серед них двоє дітей. Раніше повідомляли про сімох загиблих.

За даними МВС, у Синельниковому також шість постраждалих, зокрема дитина. У районі пошкоджені понад десяток приватних будинків. Зайнялися пожежі, однак їх оперативно загасили рятувальники.

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У Кривому Розі від російського обстрілу постраждали три людини.

Кількість постраждалих може зрости. Рятувальники розбирають завали.