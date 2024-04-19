Країни G7 зобовʼязалися посилити українську ППО

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) заявили про намір посилити протиповітряну оборону України, щоб врятувати життя цивільних громадян і захистити критично важливу інфраструктуру.

Про це йдеться в комюніке за підсумками зустрічі міністрів держав G7 на острові Капрі.

«Ми працюватимемо з партнерами заради цієї мети [посилити українську ППО]. У цьому контексті ми високо цінуємо запропоновану Німеччиною Ініціативу негайних дій з протиповітряної оборони (IAAD)», — йдеться в заяві.

Глави МЗС країн G7 та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудили загарбницьку війну росії проти України. Дипломати наголосили, що росія має заплатити за шкоду та руйнування, які вона спричиняє Україні.

«Ми вітаємо запуск Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки росія не припинить свою агресію і не компенсує завдані нею збитки», — наголосили міністри.

Дипломати вимагають від росії негайно і повністю вивести всі свої збройні сили й техніку з України, а також зазначають, що росія може припинити війну вже сьогодні. Вони звернулися із закликом до Пекіну, щоб Китай посприяв завершенню війни в Україні.

Окрім цього, дипломати засудили зростання співпраці рф і КНДР у військовій сфері та закликали негайно припинити таку активність. А ще «висловили занепокоєння» з приводу передачі товарів подвійного призначення з підприємств КНР до росії.