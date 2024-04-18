Новини

У Чернігові завершили рятувальну операцію після ракетного удару. Загинули 18 людей

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію після російського ракетного удару 17 квітня. Усього загинули 18 людей, ще 78 українців постраждали.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

На стаціонарному лікуванні перебувають 37 людей. Місцевим надають необхідну допомогу.

1 5

Пресслужба ДСНС

Серед постраждалих — чотири дитини, трьох людей вдалося врятувати з-під завалів.