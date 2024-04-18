У Чернігові зросла кількість загиблих і постраждалих від ракетного удару. Розбір завалів триває

Станом на ранок 18 квітня кількість загиблих у Чернігові від вчорашнього ракетного удару зросла до 18. Постраждали 77 людей, серед них — чотири дитини. Трьох людей врятували з-під завалів.
Про це повідомила ДСНС.
Рятувальники розібрали 71% зруйнованої частини будівлі — вивезли понад 1 580 тонн будівельного сміття. Пошуково-аварійна операція триває.
- Уранці 17 квітня російські окупанти випустили три ракети по густонаселеному району Чернігова — влучили у восьмиповерхову будівлю соціальної інфраструктури й перехрестя двох людних вулиць.