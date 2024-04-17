Ракетний удар по Чернігову: загиблих і поранених десятки

Кількість жертв ракетного удару по центральній частині міста Чернігова невпинно зростає.

На сторінці президента Володимира Зеленського в Telegram опублікували фото наслідків влучання трьох ракет. Місцева влада повідомила, що загиблих 10, а поранених понад 20 людей.

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Президент закликає союзників дати Україні системи протиповітряної оборони.

«На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою», — сказано у заяві.

Об 11:35 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав відео рятувальної операції в Чернігові — це момент порятунку одного з потерпілих. Він вказав, що є дані про 11 загиблих і 22 поранених. Щонайменше троє людей безвісти зникли. Серед загиблих 25-річна лейтенант поліції. Вона була в своїй оселі на лікарняному в момент атаки.

О 12:10 ОВА уточнила дані наслідків ракетного удару: зруйновано восьмиповерхівку, пошкоджено чотири багатоповерхівки, лікарню, заклад вищої освіти, десятки авто. Понад 50 потерпілих, з яких троє дітей. Є 11 загиблих. Під завалами шукають людей.

У Міністерстві внутрішніх справ о 12:46 повідомили про 13 загиблих і понад 60 поранених.

На місці створили оперативний штаб для допомоги постраждалим. Працюють всі служби та волонтери.