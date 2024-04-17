Війська росії завдали трьох ракетних ударів по центру Чернігова. Є загиблі і багато поранених

Війська росії приблизно о 09:00 вдарили ракетами по центральній частині міста Чернігова.

Голова обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус о 09:34 повідомив, що по місту вдарили три ракети, є загиблі цивільні та багато поранених. Виконувач обовʼязків мера Чернігова Олександр Ломако додав, що «приліт» був по обʼєкту соціальної інфраструктури.

В ефірі телемарафону Ломако повідомив, що зараз підтверджена інформація про чотирьох загиблих. Кількість постраждалих може збільшитись.

О 10:30 стало відомо про пʼятьох загиблих.

Станом на 10:40 відомо про 8 загиблих та 18 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває.

О 11:10 голова Чернігівської ОВА Чаус повідомив, що кількість загиблих у Чернігові зросла до 9. Постраждалих — більше 20.

На місці працюють рятувальники, поліція і медики.