Президент Зеленський вважає, що без пакета допомоги від США на $61 мільярд в України не буде шансів перемогти

Якщо Конгрес США не проголосує за пакет військової допомоги Україні на $61 мільярд, то шансів на перемогу в повномасштабній російсько-українській війні не буде.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю американському мовнику PBS.

«Без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде, і треба бути набагато сильнішим за твого ворога», — сказав він.

Наразі Україна має з російським військом співвідношення снарядів — 1:10.

«Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку при цій статистиці вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні перейти до співвідношення 10:10», — пояснив президент.

Він додав, що росія має необмежений людський ресурс, який вона не береже, а ще — багато снарядів. І велика частина з них — це не російське виробництво, а іранське. Іран передавав росії 300—350 дронів Shahed на місяць.

Партнери України мають план, який допоможе українському війську.

«Є конкретна зброя, яка потрібна, щоб іти вперед, щоб захистити небо, щоб розблокувати небо, аби люди йшли вперед», — сказав Зеленський.

Що з американською допомогою Україні

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.

Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього 13 лютого проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні.