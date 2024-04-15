Ізраїль запевнив, що відповість на ракетну атаку Ірану. Байден каже про «відданість безпеці Ізраїлю і припиненню вогню»

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві запевнив, що країна відповість на атаку Ірану ракетами й безпілотниками.

Таку заяву він зробив у виступі з військово-повітряної бази Неватім, що на півдні Ізраїлю, пише The Guardian.

«Запуск такої кількості ракет, крилатих ракет і безпілотників на ізраїльську територію буде зустрінутий відповіддю», — наголосив він.

Крім того, 15 квітня відбулася зустріч військового кабінету Ізраїлю, на якій обговорювали варіанти відповіді на атаку.

Як зазначає ізраїльський канал N12 News, члени кабінету вирішили відповісти «чітко ірішуче». Мета полягає в тому, щоб дати зрозуміти, що дії Ірану перетнули червону лінію, не викликавши при цьому ще більшої відповіді.

Ізраїль мав намір координувати свою відповідь зі США, але Адміністрація президента Джо Байдена неодноразово заявляла, що не братиме участі та не сприятиме жодній ізраїльській контратаці.

Сам Байден сьогодні вперше відреагував на атаку, заявивши, що він, як і раніше, зосереджений на безпеці Ізраїлю і досягненні угоди про припинення вогню, пише CNN.

«Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю. Ми віддані припиненню вогню, яке дозволить повернути заручників додому і запобігти поширенню конфлікту за нинішні межі», — підкреслив він.

Що відбувається між Іраном та Ізраїлем

Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранських генерали й пʼятеро офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Американські медіа 12 і 13 квітня писали, що Іран готує ракетно-дронову атаку на Ізраїль.

Пізно ввечері 13 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ракет і дронів-камікадзе Shahed. Армія Ізраїлю заявила, що 99% цілей збили. Це 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. Деякі ракети влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні. Більшість цілей збили над Іраком та Йорданією. Допомагали Ізраїлю у відбитті атаки ППО і винищувачі США та Британії. Також допомагала Франція, але чим саме — поки невідомо.

Медики «Червоного щита Давида» заявили, що по допомогу в Ізраїлі після атаки звернулись понад 30 людей. Про загиблих не повідомляється.

Тегеран заявив, що не прагне ескалації в регіоні, але в разі військової відповіді Ізраїлю обіцяє ще потужнішу атаку.