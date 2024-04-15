Росіяни вдарили авіабомбою по Харківщині. Є загиблі

Сьогодні о другій годині дня російські війська вдарили керованою авіабомбою по селу Лукʼянці на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Авіабомба влучила в заклад освіти. Загинули двоє мирних жителів — це чоловіки 63 і 65 років. Поранені четверо людей — дві жінки віком 63 і 66 років та двоє чоловіків 38 і 65 років. Їх усіх госпіталізували.