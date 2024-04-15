Російські війська обстріляли три райони Харківщини. Є загибла й поранені

Російські окупанти завдали ударів з авіації, артилерії, мінометів по Харківщині. Одна людина загинула, дві поранені.
Про це повідомила Національна поліція.
За минулу добу російське військо обстріляло населені пункти Харківського, Чугуївського та Купʼянського районів.
У селі Мала Вовча росіяни скинули дрон з вибухівкою — загинула 58-річна жінка.
По селу Слатине окупанти запустили керовані авіабомби і пошкодили будівлю приватного підприємства, житловий будинок. Поранення дістала 51-річна цивільна жінка.
У селі Мартове під час риболовлі на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік. Його доправили в лікарню.
- У Харківській області проведуть примусову евакуацію родин з дітьми у 47 прифронтових населених пунктах. Там живуть 182 дитини.
- Російські окупанти майже щодня обстрілюють Харків і область із різних видів озброєння. Зокрема, у ніч на 22 березня росія завдала понад 15 повітряних ударів по обʼєктах енергетики — ракети повністю зруйнували Зміївську ТЕС, а ще зруйновано найбільшу в Харкові ТЕЦ-5, яка забезпечувала теплом частину міста.
- Для відновлення після російських обстрілів Харкову потрібно понад $10 млрд. За словами мера, унаслідок обстрілів зруйновано практично всю критичну інфраструктуру Харкова.