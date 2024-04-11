Із 47 прифронтових населених пунктів Харківщини примусово евакуюють родини з дітьми

У Харківській області проведуть примусову евакуацію родин з дітьми у 47 прифронтових населених пунктах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов за підсумками засідання Ради оборони області.

За його словами, йдеться лише про близькі до кордону з рф населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

«За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини. Міста Харкова це рішення не стосується», — зазначив Синєгубов.

Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.