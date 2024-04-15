Польща отримала найбільший трансфер від ЄС за всю історію членства

Європейський Союз передав Польщі найбільший в їхній історії трансфер — 27 мільярдів злотих, або близько €6,3 мільярда.

Про це написала міністр фінансів і регіональної політики Польщі Катажина Пелчиньска.

«Бути в ЄС окупається, але ЄС —це не тільки гроші, про які забули наші попередники. Нас обʼєднують цінності: демократія, рівні можливості, верховенство права, громадянські свободи», — заявила вона.

Польща отримала гроші в рамках програми Recovery and Resilience Facility, яка допомагає країнам подолати економічні та соціальні наслідки після пандемії COVID-19.

Національний план реконструкції Польщі коштує майже €60 мільярдів і передбачає 56 інвестицій і 55 реформ, спрямованих на зміцнення польської економіки після коронавірусу. У ЄС затримували ці гроші для Польщі через проблеми з верховенством права у країні.

Про що йде мова?

Верховенство європейського права над національним законодавством є одним із основоположних принципів ЄС. У 2019 році Польща ухвалила судову реформу, що, за рішенням суду ЄС, суперечить європейському законодавству, тому що Дисциплінарна палата Верховного суду, яка зʼявилася в результаті впровадження реформи, уповноважена звільняти й притягати до відповідальності суддів, «не відповідаючи вимогам незалежності та неупередженості».

Польща вже тривалий час конфліктує з ЄС через низку суперечливих законів, які обмежують незалежність судової системи, свободу медіа та права ЛГБТ. З 2017 року польську владу звинувачують у тому, що вона призначала у Конституційний суд своїх ставлеників, а Верховний суд взяла під контроль за допомогою Дисциплінарної палати, яка може звільняти неугодних суддів. У 2021 році Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі пункти договорів ЄС, зокрема принцип верховенства права ЄС над польськими законами.

Зміна влади в Польщі дозволила країні отримати гроші з європейських фондів.