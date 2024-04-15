США знищили 80 дронів та 6 ракет, якими Іран та Ємен атакували Ізраїль

США знищили 80 безпілотників та 6 балістичних ракет, які випускали по Ізраїлю з територій Ірану та Ємену 13 та 14 квітня.

Про це повідомило Центральне командування США.

Цілі збили за підтримки есмінців Європейського командування США. Командування уточнює, що одну ракету та 7 безпілотників вдалося знищити ще до їхнього запуску на території Ємену.

Центральне командування США запевняє, що й далі готове підтримувати оборону Ізраїлю проти небезпечних дій Ірану, оскільки вони ставлять під загрозу «регіональну стабільність та безпеку сил США і коаліції». Також США продовжуватимуть працювати з усіма регіональними партнерами над посиленням безпеки на Близькому Сході.

Що відбувається між Іраном та Ізраїлем

Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранських генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Пізно ввечері 13 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ракет і дронів-камікадзе Shahed. Армія Ізраїлю заявила, що 99% цілей збили. Це 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. Деякі ракети влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні. Більшість цілей збили над Іраком та Йорданією. Допомагали Ізраїлю у відбитті атаки ППО і винищувачі США та Британії. Також допомагала Франція, але чим саме — поки невідомо.

Західні медіа пишуть, що Ізраїль відмовився від негайного удару у відповідь по Ірану після розмови президента США Джо Байдена з ізраїльським премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу. Лідер США чітко заявив, що він проти ескалації великого конфлікту і Америка не підтримає Ізраїль у разі воєнних дій проти Ірану.