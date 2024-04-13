Австрійська авіакомпанія призупиняє польоти до Ірану — остання в ЄС, яка це робила

Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines призупиняє рейси між Віднем і Тегераном через зростання напруженості в регіоні. Це була остання західноєвропейська авіакомпанія, яка літала в Іран.

Про це пише Reuters.

Рейси Відень — Тегеран поки що скасували до 18 квітня. До того ж МЗС Австрії, за прикладом інших європейських країн, закликало своїх громадян покинути Іран.

Авіакомпанія також планує змінити маршрути літаків, які проходять через повітряний простір Ірану, заявляючи, що «безпека наших пасажирів і екіпажів є найвищим пріоритетом».

Раніше рейси до Тегерану скасувала німецька материнська компанія Austrian Airlines — Lufthansa.

Lufthansa й Austrian були єдиними західними авіаперевізниками, які останніми роками літали безпосередньо до Тегерану після того, як нідерландська KLM і британська British Airways припинили такі рейси через низьку прибутковість ще до пандемії коронавірусу, передає профільне видання Simple Flying.

Ескалація на Близькому Сході

Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранські генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Тоді ж премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

Увечері 12 квітня з Лівану по півночі Ізраїлю випустили майже 50 ракет. Відповідальність за це взяло угруповання «Хезболла» — це нібито удари на підтримку палестинців у Газі й відповідь за ізраїльські удари по півдню Лівану.