Російські хакери викрали листування урядових структур США з Microsoft

Повʼязані з Кремлем хакери завдяки отриманому доступу до системи електронної пошти Microsoft змогли викрасти листування деяких урядових структур США з Microsoft.

Про це 11 квітня повідомило Агентство США з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA).

Хоча про сам злом відомо із січня, повідомлення CISA є першим підтвердженням того, що електронні листи федеральних агентств США з Microsoft викрали.

За даними агентства, хакери Midnight Blizzard скористалися деталями для входу в облікові записи, які надсилалися поштою, щоб потрапити в системи клієнтів Microsoft, зокрема й урядових структур.

При цьому в CISA не уточнили, листування з якими саме урядовими структурами змогли викрасти.