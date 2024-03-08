Microsoft звинувачує російських хакерів у повторній спробі зламу

Корпорація Microsoft заявила про чергову хакерську атаку з боку російського угруповання Midnight Blizzard, відомого також як Nobelium, що повʼязують зі Службою зовнішньої розвідки росії. Хакери намагалася зламати системи Microsoft, використовуючи викрадену в січні інформацію з корпоративної електронної пошти техногіганта.

Про це йдеться у блозі корпорації.

Російські хакери наполегливо і цілеспрямовано намагаються проникнути в системи Microsoft, одного з найбільших у світі виробників програмного забезпечення та ключового постачальника цифрових послуг та інфраструктури для уряду США.

«Останніми тижнями ми бачили докази того, що Midnight Blizzard використовує інформацію, раніше викрадену з наших систем корпоративної електронної пошти, щоб отримати або спробувати отримати неавторизований доступ. Це включало доступ до деяких сховищ вихідного коду і внутрішніх систем компанії», — йдеться в заяві Microsoft.

Водночас там запевнюють, що не знайшли жодних доказів того, що хакери змогли зламати клієнтські системи, розміщені на сервері Microsoft.