Український уряд виділяє ще 3,88 мільярда гривень на будівництво фортифікацій

Уряд виділяє додаткові 3,88 мільярда гривень на подальше будівництво оборонних рубежів.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
З цих коштів 1,7 мільярда гривень піде на фортифікації на Харківщини, 1,5 мільярда — на Сумщині. Додаткові кошти також виділять на Донеччину, Херсонщину та Миколаївщину.
Як зазначив премʼєр, загалом від початку року уряд виділив майже 30 мільярдів гривень на будівництво й облаштування фортифікацій.
«Бачимо результати. Роботи йдуть 24/7. Посилюємо нашу обороноздатність на всіх напрямках», — написав Шмигаль.
- 24 листопада 2023 року в Міноборони створили групу, яка контролюватиме будівництво фортифікацій в Україні. Її задача — реагувати на проблеми, координувати зусилля органів влади та військових у цьому питанні та впровадити реформу.
- 30 грудня 2023 року уряд ухвалив новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд і розширив перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи й послуги для будівництва оборонних споруд — раніше цю функцію виконували обласні військові адміністрації. Тепер, окрім них, замовниками виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.