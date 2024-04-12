Український уряд виділяє ще 3,88 мільярда гривень на будівництво фортифікацій

Уряд виділяє додаткові 3,88 мільярда гривень на подальше будівництво оборонних рубежів.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

З цих коштів 1,7 мільярда гривень піде на фортифікації на Харківщини, 1,5 мільярда — на Сумщині. Додаткові кошти також виділять на Донеччину, Херсонщину та Миколаївщину.

Як зазначив премʼєр, загалом від початку року уряд виділив майже 30 мільярдів гривень на будівництво й облаштування фортифікацій.

«Бачимо результати. Роботи йдуть 24/7. Посилюємо нашу обороноздатність на всіх напрямках», — написав Шмигаль.