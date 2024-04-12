Росіяни атакували Трипільську ТЕС ракетами Х-69. Українці вчаться їх збивати

Російські окупанти атакували Трипільську ТЕС на Київщині вночі 11 квітня попередньо новими ракетами Х-69. Сили оборони України вивчають методи для протидії їм. Найімовірніше, що ці ракети можна збивати із систем Patriot.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, деталі до ракет Х-69 росіяни виготовили минулого року. Імовірно, російські війська вже використовували Х-69 для атак по Україні. Однак це вважається новою ціллю для українських військових.

«Росія постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети. Але все залежить від успішності їх продукування, наскільки швидко росіяни зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чипами, мікросхемами тощо», — додав Євлаш.

Речник Повітряних сил припустив, що ракети Х-69 вдасться збивати за допомогою систем ППО Patriot, оскільки вони справлялися і зі складнішими типами ракет, як-от «Кинджал» і «Циркон».

Профільне видання Defense Express описує Х-69 як дозвукову крилату ракету для літаків тактичної авіації, зокрема для російських Су-34 та Су-35. Джерела видання повідомили, що при ударі по Трипільській ТЕС дальність пуску ракети сягнула 400 кілометрів, що перевищило відомі оцінки дальності Х-69 у 300 кілометрів. Ще одна з особливостей ракети — можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів.