Понад 220 нелегальних мігрантів намагалися прорвати польський кордон з боку Білорусі. Прикордонники їх стримали

Сьогодні близько 10-ї ранку група з понад 220 нелегальних мігрантів намагалася прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Польські прикордонники разом з військовими їх зупинили.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

Нелегальні мігранти намагалися силою прорвати кордон через річку Пшевлоку у районі Біловежі. У польській прикордонній службі зазначили, що мігранти були дуже агресивні — закидали гілками дерев та камінням патрулі прикордонної варти та польської армії.

Під час інциденту в іноземців вилучили небезпечне знаряддя, виготовлене з дерева та цвяхів.

«Цю спробу успішно зірвали. Мігранти відступили вглиб Білорусі», — кажуть прикордонники.

Ситуація на кордоні Білорусі й Польщі

У 2021 році, після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів, на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу.

У Європі були впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисне створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачував у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.

Восени 2021 року мігранти влаштовували штурми на кордонах, жбурляли в прикордонників камінням. Білоруська влада привозила їм щебінь на вантажівках і роздавала газові балончики, польських прикордонників сліпили лазерними указками і стробоскопами, намагалися зруйнувати огорожу на кордоні.

Наприкінці 2021 року інтенсивність потоку нелегальних мігрантів знизилася, втім, у січні 2022 року Польща вирішила звести стіну на кордоні з Білоруссю протяжністю 186 кілометрів і заввишки 5,5 метра.