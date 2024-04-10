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Дрони й гвинтівки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Німецький уряд 10 березня оновив перелік військової допомоги, яку Німеччина надає Україні.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Ось повний перелік вмісту нового пакету військової підтримки:

  • гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) — раніше передали девʼять таких;
  • дві машини розмінування WISENT 1 — раніше передали 32 машини;
  • шість тисяч снарядів калібру 155 мм — раніше передали 68 тисяч;
  • 16 розвідувальних БпЛА Vector — раніше передали 196;
  • 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun — раніше передали 185;
  • 30 комплектів засобів протидії БпЛА — раніше передали 40;
  • 11 мобільних систем розмінування — раніше передали 9 цих систем;
  • три мінні трали — раніше передали 43;
  • 70 інфрачервоних камер — раніше передали 330;
  • 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 — раніше передали 305;
  • 120 гвинтівок Haenel CR308;
  • 24 човнові мотори;
  • 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 — раніше передали 15;
  • мільйон набоїв для стрілецької зброї;
  • пʼять тисяч детонаторів.

Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів федерального уряду.