Дрони й гвинтівки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Німецький уряд 10 березня оновив перелік військової допомоги, яку Німеччина надає Україні.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Ось повний перелік вмісту нового пакету військової підтримки:

гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) — раніше передали девʼять таких;

дві машини розмінування WISENT 1 — раніше передали 32 машини;

шість тисяч снарядів калібру 155 мм — раніше передали 68 тисяч;

16 розвідувальних БпЛА Vector — раніше передали 196;

30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun — раніше передали 185;

30 комплектів засобів протидії БпЛА — раніше передали 40;

11 мобільних систем розмінування — раніше передали 9 цих систем;

три мінні трали — раніше передали 43;

70 інфрачервоних камер — раніше передали 330;

680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 — раніше передали 305;

120 гвинтівок Haenel CR308;

24 човнові мотори;

50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 — раніше передали 15;

мільйон набоїв для стрілецької зброї;

пʼять тисяч детонаторів.

Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів федерального уряду.