Джо Байден назвав «помилковим» підхід Ізраїлю до ведення війни

Президент США Джо Байден назвав помилкою підхід премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до операції в секторі Гази та закликав до перемир’я. Про це повідомляє CNN.
«Скажу вам, думаю, те що він робить, — це помилка. Я не погоджуюся з його підходом», — сказав Байден в інтервʼю.
Він закликав до припинення вогню, аби наступні 6—8 тижнів у сектор Гази масово надходили продукти й медикаменти для цивільних.
«Я говорив з усіма — від Саудівської Аравії до Йорданії та Єгипту. Вони готові заходити, вони готові ввозити продовольство. Думаю, немає жодних виправдань тому, щоб не надавати цим людям медикаментів і продовольства. Це потрібно зробити зараз», — наголосив президент США.
Заяву Байдена називають однією з найжорсткіших у контексті коментарів на адресу Ізраїлю.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.
- У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектору Гази.
- За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.
- 7 квітня Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль».