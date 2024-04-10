Джо Байден назвав «помилковим» підхід Ізраїлю до ведення війни

Президент США Джо Байден назвав помилкою підхід премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до операції в секторі Гази та закликав до перемир’я. Про це повідомляє CNN.

«Скажу вам, думаю, те що він робить, — це помилка. Я не погоджуюся з його підходом», — сказав Байден в інтервʼю.

Він закликав до припинення вогню, аби наступні 6—8 тижнів у сектор Гази масово надходили продукти й медикаменти для цивільних.

«Я говорив з усіма — від Саудівської Аравії до Йорданії та Єгипту. Вони готові заходити, вони готові ввозити продовольство. Думаю, немає жодних виправдань тому, щоб не надавати цим людям медикаментів і продовольства. Це потрібно зробити зараз», — наголосив президент США.

Заяву Байдена називають однією з найжорсткіших у контексті коментарів на адресу Ізраїлю.