У Львові за І квартал року виконали найбільшу в Україні кількість трансплантацій

За підсумками І кварталу 2024 року Центр трансплантології Львова виконав найбільшу в Україні кількість пересадок органів.

Про це повідомляє Перше медичне обʼєднання Львова.

Загалом лише за перші три місяці року в Україні виконали 131 трансплантацію органів, 39 з яких — у Львові. Що є найбільшою кількістю в Україні.

Друге місце посідає Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова — 23 операції з пересадки органів. І замикає трійку лідерів Інститут серця МОЗ України, де за І квартал виконали вже 15 трансплантацій.

Медики відзначають, що сьогодні 67% від усіх трансплантацій — це посмертне донорство. І з кожним роком усе більше українців готові жертвувати органи своїх померлих рідних задля порятунку інших людей. Решта 33% — це родинні пересадки органів.

Нині в національному листі очікування на трансплантацію перебуває 3 013 пацієнтів. Більшість з них потребують пересадки нирки — 1 961 людина, печінки — 477, серця — 455.