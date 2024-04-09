У Львові за І квартал року виконали найбільшу в Україні кількість трансплантацій

За підсумками І кварталу 2024 року Центр трансплантології Львова виконав найбільшу в Україні кількість пересадок органів.
Про це повідомляє Перше медичне обʼєднання Львова.
Загалом лише за перші три місяці року в Україні виконали 131 трансплантацію органів, 39 з яких — у Львові. Що є найбільшою кількістю в Україні.
Друге місце посідає Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова — 23 операції з пересадки органів. І замикає трійку лідерів Інститут серця МОЗ України, де за І квартал виконали вже 15 трансплантацій.
Медики відзначають, що сьогодні 67% від усіх трансплантацій — це посмертне донорство. І з кожним роком усе більше українців готові жертвувати органи своїх померлих рідних задля порятунку інших людей. Решта 33% — це родинні пересадки органів.
Нині в національному листі очікування на трансплантацію перебуває 3 013 пацієнтів. Більшість з них потребують пересадки нирки — 1 961 людина, печінки — 477, серця — 455.
- Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з квітня 2019 року, відколи набув чинності відповідний закон. Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини. Крім того, у застосунку «Дія» зʼявиться розділ, де можна буде залишити заяву про згоду стати донором після смерті. За цей час вперше трансплантували серце дитині, потім вперше однорічній дитині трансплантували печінку від посмертного донора. За 2021 рік в лікарнях України медики провели 234 трансплантації — це більше, ніж за весь час незалежності країни.